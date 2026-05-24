カーリング女子ロコ・ソラーレの吉田夕梨花が２４日、自身のインスタグラムを更新。「韓国合宿ＪＣＣに向けてとうりちゃん、やこちんを加えて初合宿でした！色んなことを話しながら、やりたいことに近づいている感覚がとても充実感と、早くまたチームで集まりたいないう気持ちでいっぱいです」と記し、チームメートとの集合写真などを投稿。韓国語でも「今回の合宿をご一緒していただいた韓国チームの皆さん、ありがとうござい