ボートレースびわこのG2「第70回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯」は24日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、25日の最終日12Rで争われる準優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦10Rを制したのは、2号艇の中村日向（27＝香川）。インから先マイして流れた藤原啓史朗を見逃さず、1マークをしっかりと差し込んでバックで主導権を握り、優勝戦進出一番乗りとなった。「伸びは藤原さんとも変わらなかったです」と納得の動きをフ