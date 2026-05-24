テレビアニメ『ぐらんぶる』Season3（7月放送）のOP主題歌が発表された。FUNKY MONKEY BΛBY'Sが歌う「夏子」に決定し、コメントも到着した。【画像】『ぐらんぶる』第3期OP主題歌担当するFUNKY MONKEY BΛBY'SFUNKY MONKEY BΛBY'Sは「この度『ぐらんぶる』という素敵なアニメの主題歌を担当させていただくことになりました。青春、友情、全裸…。いつかの夏に置き忘れてしまった宝物を取り戻しに行くような思いで曲を作りま