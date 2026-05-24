プロ野球は24日、セ・パ両リーグともに交流戦前の全日程を終了した。セ・リーグは連覇を狙う阪神が首位に浮上。一方、開幕前の評価は高かった中日は借金15と低迷している。各球団の監督総括談話は以下の通り。▼1位阪神・藤川監督（28勝17敗1分け）ある程度というか、本当に勝負を仕掛けなければいけないところは、選手たちの頑張りで戦えていると思う。（交流戦へ向けては）まずは一回（関西へ）帰りましょう。いい戦いが