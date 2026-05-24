ロンドンを拠点にするギタリスト・布袋寅泰が２４日、ＳＮＳを更新。ニューヨーク在住の元ＮＨＫアナウンサーと２２年ぶりの再会を果たしたことを明かした。「ニューヨークからのお客様。ロンドンにいらした久保純子さんご家族と、サタデーマーケットで買い物して我が家でブランチ。」「久保さんとお会いするのは２００４年に開催された『第１８回日本ゴールドディスク大賞』の授賞式にて、レッド・ツェッペリンのジミー・ペイ