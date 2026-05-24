ドライブ中に起きたわんとの「攻防戦」が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で30万8000回再生を突破し、「ワロタwww」「可愛いたまらん」「妨害してて草」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：車で出かけようとする女性→シフトレバーを握ると『助手席に乗った大型犬』が…『まさかの行動』】 相棒、それとも妨害者？ TikTokアカウント「3m_fk7」の投稿主の女性が、愛犬