再生回数10万回を超える反響を見せているのは、川でキャンプをするわんちゃんの光景。 お兄ちゃんのあとをついて川遊びをするわんちゃんの姿には、「お魚に夢中なわんぱく坊やたちに癒されます」「川に来てお魚探しするの、人間の子供と一緒ですね」と、たくさんのコメントが寄せられることに。まるで子どものようにはしゃぐわんちゃんの光景に癒やされます。 【動画：キャンプ場で『川に魚がいるか』を見ていたら、犬も寄