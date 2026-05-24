明治安田J1百年構想リーグの第18節で横浜F・マリノスは東京ヴェルディと対戦。レギュラーシーズンの最終戦を6-0と完勝した。圧巻のゴールラッシュを披露した横浜FMにおいて、最前線でチームをけん引したのが谷村海那だった。1点リードで迎えた36分にカウンターから狙いすましたシュートでネットを揺らすと、後半開始早々にも素早い反応を見せて自身2点目を奪った。今大会9ゴールを記録した谷村は、勝利にも大きく貢献。しかし試合