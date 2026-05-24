アトレティコ・マドリードではFWフリアン・アルバレス、クラブのレジェンド的存在として今季までチームを支えてきたアントワーヌ・グリーズマンがいることもあり、スタメンから外れることも少なくなかった大型FWアレクサンデル・セルロート。しかし、その得点力は見逃せない。昨季は全コンペティション合わせて24ゴールを奪っていたが、今季はリーグ戦で13ゴール、チャンピオンズリーグで6ゴール、スーペルコパで1ゴールの計20ゴー