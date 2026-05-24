エア・タヒチ・ヌイは、東京/成田〜タヒチ線を対象としたセールを5月14日から28日まで開催している。エコノミークラスの往復最低運賃は、3泊5日のショートステイ運賃が68,000円（総額114,840円）、6泊8日のロングステイ運賃が108,000円（同154,840円）。支払総額は空港施設使用料、空港税、燃油サーチャージを含んでおり、為替レートにより変動する。出発期間は9月8日から2027年3月31日まで。一部除外日あり。マイル加算は対象外。