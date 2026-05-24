インターネットテレビ局「ＡＢＥＭＡ」の瀧山あかねアナウンサーが誕生日を迎えたことを報告し、ファンから祝福の声が寄せられている。瀧山アナは２４日までにインスタグラムを更新し、「沢山（たくさん）の人にお祝いしてもらって今年も幸せ今年もよろしくお願いします！」と記すと、デコルテや二の腕があらわになった白いワンピース姿で祝福を受ける様子などをアップした。この投稿には「あかねさん誕生日おめでとうござ