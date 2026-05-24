５月２４日、東京競馬場で行われたオークス・Ｇ１（芝２４００メートル＝１８頭立て）で争われ、５番人気で今村聖奈騎手が手綱を執るジュウリョクピエロ（栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が制した。ＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗で、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１タイトルを手にしたが、その歴史的勝利で、凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）の前売りオッズに変化が現れた。英国の大