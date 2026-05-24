24日夕方、熊本市のアパートで火事がありました。けが人はいませんでした。火事が起きたのは、熊本市東区戸島1丁目の須藤武雄さん(59)が所有する木造2階建てのアパートです。24日午後4時前、近くを通りかかった人が「建物から煙と炎が見える」と消防に通報しました。■KKT園田貴央アナウンサー「通報から1時間たった今も白い煙が立ち昇っています」■目撃した人「消防車がめっちゃいたから、何かなと思ってみた