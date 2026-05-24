女優のトリンドル玲奈（34）が24日、自身のインスタグラムを更新。2月に誕生した第1子女児を見つめるほほ笑ましい母子2ショットを披露した。「“PIPAurban（ピパアーバン）”というベビーシートをゲットしました!」と書き出したトリンドル。ベビーシートに座る2月に誕生した長女との母子ショットを披露した。「車のシートに、なんとベースなしで取り付けられるの」といい、「一緒に写っているIXXAnext（イクサネクス