名優ハリソン・フォードは、代表作『インディ・ジョーンズ』シリーズのテーマ曲「レイダース・マーチ」を無意識のうちに口ずさんでいるようだ。 2023年より、Apple TVのコメディドラマ「シュリンキング：悩めるセラピスト」に出演中のフォード。同社のFYCイベントでは、「シーズン3に登場した『インディ・ジョーンズ』オマージュについてどう思うか？」との質問が