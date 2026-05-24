5月24日、京都競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝2000m）は、川田将雅騎乗の1番人気、スノースケープ（牝3・栗東・中内田充正）が快勝した。4馬身差の2着に2番人気のティタノマキア（牝3・栗東・池添学）、3着にスフィダンテ（牡3・栗東・高橋康之）が入った。勝ちタイムは1:59.3（良）。【新潟1R】小林美駒騎乗マイネルユーゲントが逃げ切りV…今年18勝目をマーク断然人気に応える完勝単勝1.6倍の支持を集めた川田将雅騎乗の1