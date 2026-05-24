5月24日、新潟競馬場で行われた1R・3歳未勝利（芝1200m）は、小林美駒騎乗の2番人気、マイネルユーゲント（牡3・美浦・加藤士津八）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に1番人気のハルヒメ（牝3・美浦・矢嶋大樹）、3着にソワンドヴィクター（牝3・美浦・高橋文雅）が入った。勝ちタイムは1:10.6（稍重）。【新潟6R】小林美駒騎乗 マシンが快勝…女性ジョッキーでワンツースリー決着好ダッシュから押し切る小林美駒騎乗の2番人気、