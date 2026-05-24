ガールズグループTWICEのジョンヨンが、自信に満ちあふれた自撮りを公開した。5月24日、ジョンヨンは自身のインスタグラムを更新。【写真】見違える…ジョンヨン、美デコルテあらわにキャプションには、何も綴らず、複数枚の写真を共有した。写真は、コンサート会場で撮影されたもので、着飾った姿である。彼女は、公演会場で華やかな衣装を着て、フルメイクをしており、その輝かしい姿はまるで女神を見ているかのようだ。特に、引