韓国への入国が禁止されている歌手のユ・スンジュンが、自身をめぐる“フェイクニュース”について言及した。5月21日、ユ・スンジュンのYouTubeチャンネルには、「嘘とデマ、今こそ正します｜ユ・スンジュン Q&A」というタイトルの動画が公開された。【関連】ユ・スンジュンが20年経っても帰れない理由ユ・スンジュンは過去の兵役論争に関連し、「『6カ月だけ耐えればいいと言われていた』『勤務後は芸能活動が認められる予定