大阪で連日行列を生み出しているキャラメルスイーツ専門店「THE CARAMEL CROWN（ザ・キャラメルクラウン）」が、ついに新宿エリアに初登場♡2026年5月28日（木）～6月10日（水）の期間限定で、「京王百貨店 新宿店 MB階 菓子売場イベントスペース」にポップアップストアをオープンします。とろけるキャラメルと芳醇なバターの香りが重なり合う贅沢な味わいは、自分へのご褒美にも手みやげにも