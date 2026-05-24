ボートレース尼崎のルーキーシリーズ第11戦「スカパー・JLC杯」は24日、3日目が終了した。序盤2日間は歯がゆいレースが続いていた松田淳平（24＝三重）が、3日目の2走では鮮やかに連勝を決めた。前半3Rは5コースから鋭角度で捲り差し突破。そして後半10Rはイン速攻でぶっちぎり。ともに回ってから出て行く足が強烈だった。「ターン回りの感じがかなり良くなっています。だから今日（3日目）みたいなレースができたんだと思