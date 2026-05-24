5月28日から運用が始まる「新しい防災気象情報」について、フジテレビ・災害対策チーム気象庁担当の粕尾祐介記者と詳しく解説します。――「新しい防災気象情報」とはどういったもの？一言でいいますと、気象警報の名称が大きく変わり“レベル”をつけて発表されます。いつ逃げれば良いのか、“レベル”で判断ができます。今運用されている防災気象情報には、「洪水警報」や「土砂災害警戒情報」といった聞きなじみのあるものがあ