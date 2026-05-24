2026年5月21日、愛知県名古屋市で9月に開かれる第20回アジア大会の卓球日本代表の選手とエントリー種目が発表され、中国のSNS微博で注目を集めた。日本卓球協会は4月に男女日本代表候補10名を発表したのに続き、今月21日に各種目のエントリー選手名簿を発表した。男子シングルスは張本智和、松島輝空、女子シングルスは張本美和、早田ひなの各2名、男子ダブルスは張本／篠塚大登、戸上隼輔／松島、女子ダブルスは張本／早田、長崎