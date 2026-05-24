気心の知れた夫婦の間でも、相手に迷惑をかけたり間違ったことをしたりすれば、謝るのは当然です。【写真】8年間のセックスレス…離婚意外に解決策はある？ところが、決して自分からは謝らない妻がいます。これでは夫婦の信頼も崩れてしまうでしょう。「なぜ妻は謝らないのか」と悩む夫のために、謝らない妻の心理や対処法を紹介します。謝らない妻に冷めた…結婚生活において、謝らない妻との関係に悩む夫も少なくありません。中