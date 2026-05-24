小芝風花が主演を務めるBS時代劇『あきない世傳 金と銀』の完結編が、2026年度冬にNHK BSプレミアム4K・NHK BSで放送されることが決定した。 参考：小芝風花、金髪イメチェン“29歳ポーズ”で誕生日を報告ラスト20代の課題を語る 本作は、髙田郁の同名小説を原作とする時代劇シリーズ。商いの神髄である「買うての幸い、売っての幸せ」を軸に、物の売れない時代に汗をかき、知恵を絞って商いを成功させ