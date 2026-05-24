バドミントンのマレーシア・マスターズ、女子ダブルス決勝で中国ペアと対戦する広田彩花（右）、桜本絢子組＝24日、クアラルンプール（AP＝共同）バドミントンのマレーシア・マスターズは24日、クアラルンプールで行われ、女子ダブルス決勝で広田彩花、桜本絢子組（岐阜Bluvic）は中国ペアに0―2で敗れ準優勝だった。（共同）