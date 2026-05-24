兵庫県たつの市の住宅で母娘が殺害された事件で、県警は２４日、娘に対する殺人容疑で、住所・職業不詳の大山賢二容疑者（４２）の逮捕状を取り、全国に指名手配したと発表した。大山容疑者は所在がわかっておらず、県警は写真を公開し、行方を追っている。指名手配は２３日付。県警によると、大山容疑者は約１０年前、母娘の住宅の隣に住んでいたという。県警は大山容疑者と母娘の間にトラブルがなかったかどうかなど詳しい経