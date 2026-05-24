女子総合格闘技イベント「ＤＥＥＰＪＥＷＥＬＳ５３」（２４日、東京・ニューピアホール）で、注目の新鋭・大井すず（２１）が古林礼名（３４）を破りデビュー３連勝を飾った。高校時代にレスリングインターハイで２連覇の大井は、昨年９月にプロデビューするとジャカ季美香、小雪を下し２連勝。それに伴い人気も上昇中だ。この日はここまで９戦５勝４敗で１年２か月ぶりの試合となる古林と対戦した。試合は１ラウンド（