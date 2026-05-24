阪神のドラフト１位・立石正広（２２）が２４日の巨人戦（東京ドーム）で、プロ１号を含む５打数２安打２打点の大暴れ。投打がかみ合いチームは６―３と今カードを全勝で終え、セ首位に返り咲いた。まさにスーパールーキーだ。５回、梅野が１号先制ソロを放った直後、９番・才木が中前打を放ち二死一塁で迎えた第３打席だった。立石は同じくドラ１の相手先発・竹丸の１４７キロの直球にバットを振り抜いた。白球は高く舞い上が