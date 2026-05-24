◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節清水１―２Ｇ大阪（２４日・ＭＵＦＧ国立）Ｇ大阪は途中出場したＦＷ南野遙海の２ゴールで清水に２―１と勝利し、百年構想リーグの西地区５位でレギュラーシーズンを終えた。２２歳の南野は、この日の２得点で得点ランキングでは５位タイとなる７点目となった。ＡＣＬ２の優勝後、初となるリーグ戦。同大会でＭＶＰに輝いたＦＷジェバリら主力の一部を欠く中で、前半は０―０で終えた