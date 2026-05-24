◆パ・リーグ西武４―３オリックス（２４日・ベルーナドーム）今季初の１試合２発を放った西武のアレクサンダー・カナリオ外野手が、本拠地を埋め尽くした獅子党への感謝を口にした。「１番・右翼」で先発出場。１点を追う初回裏に相手先発・山岡の初球を捉え左翼スタンドに同点の３号ソロを放つと、同点の６回２死一塁では再び左翼スタンドに勝ち越しの４号２ランを放った。来日１年目の今季は打率こそ２割５分３厘だが、