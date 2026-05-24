熱戦が続く、鹿児島県高校総体。24日は体操競技が行われました。 男女の体操競技は個人戦と、4人1組の団体戦が行われました。 男子の個人戦は、つり輪や平行棒など6種目の合計得点で争い、出水商業高校の多嘉山遥仁選手が優勝。 女子の個人戦は、跳馬や平均台など4種目の合計得点で争い、れいめい高校の上山結愛選手が優勝しました。 男子団体は、出水商業高校が11連覇。女子団体はれいめい高校が20連覇を果たし、インタ&#