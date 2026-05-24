三重県熊野市では郷土料理の「めはり寿司」に670人が舌鼓を打ちました。 【写真を見る】目を見張ってほおばる郷土料理「めはり寿司」三重県・熊野市で過去最多の670人が舌鼓 「せ～の！あ～ん！」 大勢の人達が、一斉にほおばっているのは「めはり寿司」。 コメを高菜漬けで包んだ熊野の郷土料理で、目を見張るほどのおいしさがその由来と言われています。 JR熊野市駅の広場で24日行われたイベントには、「目を