パキスタン南西部で走行中の列車を狙ったとみられる大きな爆発があり、少なくとも24人が死亡しました。地元の反政府武装勢力が犯行声明を出しています。鉄道の線路付近で列車が脱線し、黒煙が上がっています。パキスタンメディアによりますと、南西部バルチスタン州の都市クエッタで24日、大規模な爆発があり、走行中の列車や近くの車などが巻き込まれました。ロイター通信は、少なくとも24人が死亡したほか、およそ70人が負傷した