最終日、2番でアルバトロスを達成し、表彰式で笑顔の桑木志帆。通算6アンダーで4位＝袖ケ浦CC袖ケ浦国内女子ゴルフ、ブリヂストン・レディース最終日の24日、桑木志帆が2015年の渡辺彩香以来、ツアー史上12人目（13度目）のアルバトロスを達成した。パー5の2番（491ヤード）で左ラフから残り200ヤードの第2打を、4番ユーティリティーで直接カップインさせた。「グリーンとバンカーの間に、いいコントロールで打てた。アルバトロ