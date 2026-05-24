【カンヌ＝浅川貴道】第７９回カンヌ国際映画祭で２３日夜（日本時間２４日未明）、コンペティション部門の授賞式が開かれ、「急に具合が悪くなる」（濱口竜介監督）に主演した岡本多緒さん（４１）とフランスの俳優ヴィルジニー・エフィラさん（４９）が、共同で女優賞を獲得した。日本人が同賞を受賞するのは初めての快挙だ。同作は、偶然出会ったことから特別な絆を育む、似た名前を持つ女性２人の物語。介護施設長として理