[5.24 オランダ・エールディビジプレーオフ決勝](クラス・スタディオン)※19:15開始<出場メンバー>[アヤックス]先発GK 26 M. PaesDF 2 ルーカス・ローザDF 3 アントン・ガーエイDF 15 ユーリ・バースDF 30 アーロン・バウマンMF 6 ユーリ・レヘールMF 18 デイビィ・クラーセンMF 24 ジョルシー・モキオFW 9 カスパー・ドルベリFW 11 ミカ・ゴドツFW 23 スティーブン・ベルフハイス控えGK 52 P. ReversonGK 58 V. van der Vel