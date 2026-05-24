4月29日に公開された実写映画『SAKAMOTO DAYS』が、好調な動きを見せている。公開から5月7日までの9日間で、興行収入16億円、観客動員117万人を突破した（※1）本作の主人公は、かつて“史上最強の殺し屋”と恐れられた坂本太郎（目黒蓮）。コンビニで働く葵に一目惚れした坂本は殺し屋を引退し、妻と娘との平穏な暮らしを守るため、迫り来る刺客たちと戦っていく。 参考：上戸彩はなぜ愛され続ける？『金八先生』から『SAKAM