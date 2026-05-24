競泳女子の池江璃花子（25）は5月20日に自身のInstagramを更新し、オーストラリア・シドニーで開催されたSydney Open 2026に出場したことを報告した。投稿では、久しぶりのシドニーで4レースを泳げたことを明かし、パンパシフィック選手権やアジア大会に向けて、さらに頑張っていく思いをつづっている。 【画像】「え！？ 誰！？」バレーボール女子元日本代表、雰囲気激変のモデルショッ