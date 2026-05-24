【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SNSから人気に火が付いた注目のアーティスト・Gyubin（ギュビン）の日本メジャーデビューが決定した。 ■グローバルな歌声で人気の歌姫がついに日本で本格デビュー デビュー曲「Really Like You」がアジア各国のバイラルチャートを席巻。日本国内でも、Instagramトレンド音源・Spotify バイラルチャート・Billboard Japan 週間チャ