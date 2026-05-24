北海道・苫小牧署は2026年5月24日、強盗致傷の疑いで住所不詳の自称とび職の男（28）を緊急逮捕しました。男は5月24日午前10時15分ごろ、苫小牧市木場町1丁目のディスカウントストアでパン1個（販売価格627円）を盗んで逃走した際、付近の歩道上で、逮捕を免れるため、ディスカウントストアのパート従業員の男性（72）の胸ぐらをつかんで投げ飛ばすなどの暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。24日午前10時15分ご