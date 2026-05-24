女優の佐々木希（38）が23日放送の「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。デビュー当時の厳しかった事務所のルールを振り返った。佐々木は地元秋田の雑貨店でアルバイトをしていた16歳当時、「週刊ヤングジャンプ」のスタッフから声を掛けられ撮影した写真で「週刊ヤングジャンプギャルコン」の初代グランプリに選ばれた。その後芸能事務所にスカウトされ、18歳で上京し、芸能活動を始めたという。「そこか