フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が24日、自身のインスタグラムを更新。自動車の運転免許を取得したことを報告した。「おかげさまで、第一種普通自動車免許を取得しました〜!!やったーっっっ」と報告。運転免許証の写真を公開した。「実は数年前に、わたし名義で車を購入して保有していたのに、免許は持っていないというチグハグな状態で…（家族が運転して使っていました。笑）」と明かし、「そんな我が家でしたが、さ