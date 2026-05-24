24日（日）、男子日本代表でウルフドッグス名古屋に所属するオポジットの宮浦健人（27）が結婚を発表した。自身のSNSで伝えている。 熊本県出身の宮浦。鎮西高校と早稲田大学を経て2021年にジェイテクトSTINGS（現・ジェイテクトSTINGS愛知）に加入すると、2022年には海外に挑戦。PSGスタル・ニサ（ポーランド）とパリ・バレー（フランス）を経て2024年に日本へ復帰。今シーズンからはWD名古屋でプレ}