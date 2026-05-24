◇パ・リーグ楽天8―5ロッテ（2026年5月24日楽天モバイル最強パーク）楽天の守護神・藤平尚真が、志願の連投でマウンドに上がった。前日は6―2の9回に5点を失って悪夢の逆転負け。この日は投手コーチに「10点差でも20点差でも行かせてください」と伝え、前日と同じ4点リードの9回にマウンドへ。「絶対にやり返そうと。やられっぱなしで交流戦に入りたくなかった」。先頭・山口にソロを浴びるも、その後を3人で抑えて