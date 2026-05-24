秋篠宮ご夫妻は、都内で開かれた全国「みどりの愛護」のつどいに出席されました。秋篠宮ご夫妻は24日午前、東京理科大学葛飾キャンパスで行われた全国「みどりの愛護」のつどいに出席されました。「緑は美しい景観を形成し、日々の暮らしに潤いや安らぎをもたらすだけでなく、自然災害や気候変動への対応、生物多様性の保全など、様々な地球規模の環境諸問題に対処する上で大切な役割を担っています」式典後には、国土交通大臣賞を