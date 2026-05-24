by NASA's Marshall Space Flight Center宇宙に長期滞在した宇宙飛行士は地球に戻ると、重力のある環境に再び慣れるまで時間がかかることがあります。ベルギーのルーヴァン・カトリック大学とスペインのバスク科学財団の研究チームが国際宇宙ステーションで長期間過ごした飛行士を対象に実施した研究で、無重力に近い環境が物を握る感覚や動かし方に影響することが示されました。Effect of Risks, Consequences, and Gravitat