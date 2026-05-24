２０１９年３月に元テレビ朝日を退社し、現在はフリーの宇賀なつみアナウンサー（３９）の最新ショットが話題になっている。２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「お気づきかもしれませんが、最近このヘアスタイルにハマっております」とオフショットを投稿。普段はストレートのミディアムヘアや後ろで結んでいるスタイルが多い中で、この投稿では高い位置から全体をふわふわと巻いたウェーブヘアにしている。印象が