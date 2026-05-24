京都6R・3歳1勝クラス中央競馬は24日に3場で行われ、京都6R・3歳1勝クラス（ダート1900メートル）でボクマダネムイヨ（牡3、東田）が圧勝した。珍名馬が快走し、ファンの間に衝撃が走った。単勝2.0倍の1番人気に支持されたボクマダネムイヨ。道中は中団を追走した。8番手で最後の直線に向くと末脚全開。2着馬に5馬身差をつける快勝だった。このレースの発走は午後0時40分頃。眠いどころか目の覚めるような勝ちっぷりで、場内