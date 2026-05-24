３歳牝馬で争われるオークス・Ｇ１（２４日、東京・芝２４００メートル）は、５番人気で今村聖奈騎手が手綱を執るジュウリョクピエロ（栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が直線で一気の末脚で樫の女王の座に就いた。今村騎手はＪＲＡ女性騎手初のクラシック騎乗で、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１制覇。Ｘ（旧ツイッター）では、今村聖奈騎手の関連ワードがトレンド上位を占めるなどＳＮＳでは「今村祭り」となっている。ジュウリ